Иверсен — о снятии с «Тур де Ски»: впервые готовился к старту со слезами на глазах

Двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен, считавшийся одним из фаворитов «Тур де Ски», прокомментировал решение сняться с соревнований из-за болезни.
«Воскресенье стало плохим днём для меня. Очень жаль, что болезнь горла привела к таким последствиям. Впервые я готовился к старту со слезами на глазах.
Я чувствовал, что весь год всё делал правильно. Я был в своей лучшей форме. Конечно, не факт, что мне удалось бы выиграть «Тур де Ски», но я хотел посмотреть, как хорошо смогу выступить в этих семи сложных гонках.
Конечно, мне чертовски жаль, что я снялся с «Тура». Это одно из главных событий года. Но таков спорт, нет смысла заниматься самокопанием. Сейчас я сижу дома и болею. У нас идёт дождь и дует сильный ветер. Наверное, пышного празднования Нового года не получится", — цитирует Иверсена NRK.
Сегодня, 31 декабря, «Тур де Ски» продолжится мужской и женской гонками с раздельным стартом.
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