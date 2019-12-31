Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем. Двукратный чемпион мира наряду с Клебо считался одним из главных фаворитов многодневки.
«Нет, я не считаю это победой. Я надеялся, что мы будем бороться до конца, что у нас будет настоящая дуэль. Но даже если не выступаешь на „Тур де Ски“, это не значит, что сезон окончен. Впереди ещё много гонок. В Кубке мира ещё ничего не решено», — приводит слова Клебо NRK.
Клебо возглавляет общий зачёт «Тур де Ски». Сегодня, 31 декабря, многодневка продолжится мужской и женской гонками с раздельным стартом.
Иверсен — о снятии с «Тур де Ски»: впервые готовился к старту со слезами на глазах
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