Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем. Двукратный чемпион мира наряду с Клебо считался одним из главных фаворитов многодневки.

«Нет, я не считаю это победой. Я надеялся, что мы будем бороться до конца, что у нас будет настоящая дуэль. Но даже если не выступаешь на „Тур де Ски“, это не значит, что сезон окончен. Впереди ещё много гонок. В Кубке мира ещё ничего не решено», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо возглавляет общий зачёт «Тур де Ски». Сегодня, 31 декабря, многодневка продолжится мужской и женской гонками с раздельным стартом.

