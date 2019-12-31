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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: вижу мужские слёзы чаще, чем вы думаете

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: вижу мужские слёзы чаще, чем вы думаете
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал решение двукратного чемпиона мира Эмиля Иверсена сняться с многодневки «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.

«Думаю, сразу после четвертьфинала спринта Эмиль осознал, что не сможет продолжить выступление на „Тур де Ски“. Но нам нужно было всё это обсудить с ним. Ему было невероятно жаль. Да, он заплакал. Это была природная реакция. Как часто я вижу слёзы в мужской сборной? Чаще, чем вы думаете. Такое случается. Мужчины тоже плачут.

Одно дело — «Тур де Ски», но главной целью Эмиля является общий зачёт Кубка мира. Если теряешь «Тур де Ски», то твоя главная цель может разрушиться", — цитирует Носсума NRK.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

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