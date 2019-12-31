Шубенков ответил на предложение руководства ВФЛА о встрече
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков оценил ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики на открытое письмо, в котором он, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова задали острые вопросы организации. Руководство ВФЛА призвало спортсменов вести диалог напрямую, а не через СМИ.
«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без чёткой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме», — написал Шубенков в своём «инстаграме».
Ранее прыгунья в высоту Мария Ласицкене призналась, что недовольна ответом ВФЛА.
«Зачем вы нас обманули?» Шубенков, Ласицкене и Сидорова написали письмо ВФЛА
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
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