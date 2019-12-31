Шубенков ответил на предложение руководства ВФЛА о встрече

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков оценил ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики на открытое письмо, в котором он, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова задали острые вопросы организации. Руководство ВФЛА призвало спортсменов вести диалог напрямую, а не через СМИ.

«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без чёткой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме», — написал Шубенков в своём «инстаграме».

Ранее прыгунья в высоту Мария Ласицкене призналась, что недовольна ответом ВФЛА.



«Зачем вы нас обманули?» Шубенков, Ласицкене и Сидорова написали письмо ВФЛА