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Шубенков ответил на предложение руководства ВФЛА о встрече

Шубенков ответил на предложение руководства ВФЛА о встрече
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков оценил ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики на открытое письмо, в котором он, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова задали острые вопросы организации. Руководство ВФЛА призвало спортсменов вести диалог напрямую, а не через СМИ.

«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без чёткой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме», — написал Шубенков в своём «инстаграме».

Ранее прыгунья в высоту Мария Ласицкене призналась, что недовольна ответом ВФЛА.

«Зачем вы нас обманули?» Шубенков, Ласицкене и Сидорова написали письмо ВФЛА
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
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