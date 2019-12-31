Сидорова — о реакции ВФЛА на открытое письмо: ответом это назвать сложно

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова выразила недовольство ответом Всероссийской федерации лёгкой атлетики на открытое письмо, с которым обратились она, а также Мария Ласицкене и Сергей Шубенков. Спортсмены задали руководству организации ряд острых вопросов по поводу восстановления ВФЛА в правах.
В ответ руководство федерации предложило провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА.
«Уважаемое руководство ВФЛА, ответом это назвать сложно. Молчание и затягивание времени — наша главная претензия, вы отвечаете тем же самым снова и снова. Ответы на заданные вопросы хотим получить не только мы трое, а все спортсмены и тренеры. Жаль, что вы не хотите этого понимать», — написала Сидорова в своём «инстаграме».
- 31 декабря 2019
-
10:29
-
10:12
-
09:45
-
09:36
-
00:42
-
00:37
-
00:29
-
00:25
-
00:02
- 30 декабря 2019
-
23:41
-
23:04
-
22:52
-
22:23
-
22:01
-
21:32
-
21:30
-
21:17
-
21:12
-
20:49
-
20:43
-
20:05
-
19:52
-
19:38
-
19:18
-
18:42
-
18:38
-
18:25
-
17:48
-
16:53
-
16:48
-
16:47
-
16:38
-
16:30
-
16:17
-
16:04