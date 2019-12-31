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Сидорова — о реакции ВФЛА на открытое письмо: ответом это назвать сложно

Сидорова — о реакции ВФЛА на открытое письмо: ответом это назвать сложно
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова выразила недовольство ответом Всероссийской федерации лёгкой атлетики на открытое письмо, с которым обратились она, а также Мария Ласицкене и Сергей Шубенков. Спортсмены задали руководству организации ряд острых вопросов по поводу восстановления ВФЛА в правах.

В ответ руководство федерации предложило провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА.

«Уважаемое руководство ВФЛА, ответом это назвать сложно. Молчание и затягивание времени — наша главная претензия, вы отвечаете тем же самым снова и снова. Ответы на заданные вопросы хотим получить не только мы трое, а все спортсмены и тренеры. Жаль, что вы не хотите этого понимать», — написала Сидорова в своём «инстаграме».

Шубенков ответил на предложение руководства ВФЛА о встрече
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
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