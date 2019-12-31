Устюгов готов пробежать весь «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка
Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов через переводчика рассказал NRK, что с вероятностью в 90% пробежит всю программу «Тур де Ски», даже если его ребёнок родится до окончания многодневки. В августе Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.
«Тур де Ски» завершится 5 января. Появление на свет ребёнка Елены и Сергея ожидается около 10 января.
Сергей является победителем «Тур де Ски»-2016/2017, трёхкратным чемпионом мира среди молодёжи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров.
В общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов занимает пятое место. Его соотечественник Александр Большунов идёт вторым. Лидирует представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. На третьем месте — Йохан Хагстрём из Швеции.
Лыжник Устюгов подвёл итоги первых двух гонок на «Тур де Ски»
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