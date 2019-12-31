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Крамер: надеемся, ребёнок Устюгова не родится до окончания «Тур де Ски»

Крамер: надеемся, ребёнок Устюгова не родится до окончания «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал намерение Сергея Устюгова пробежать всю программу «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка. В августе Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.

«Он ждёт, чтобы вернуться домой и быть с женой, Еленой Соболевой. Мы надеемся, что их ребёнок не родится до окончания „Тур де Ски“. Но я уверен, что Сергей в любом случае закончит „Тур де Ски“, — приводит слова Крамера NRK.

В общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов занимает пятое место. Его соотечественник Александр Большунов идёт вторым. Лидирует представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. На третьем месте — Йохан Хагстрём из Швеции.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

Устюгов готов пробежать весь «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка
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