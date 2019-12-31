Крамер: надеемся, ребёнок Устюгова не родится до окончания «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал намерение Сергея Устюгова пробежать всю программу «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка. В августе Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.



«Он ждёт, чтобы вернуться домой и быть с женой, Еленой Соболевой. Мы надеемся, что их ребёнок не родится до окончания „Тур де Ски“. Но я уверен, что Сергей в любом случае закончит „Тур де Ски“, — приводит слова Крамера NRK.

В общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов занимает пятое место. Его соотечественник Александр Большунов идёт вторым. Лидирует представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. На третьем месте — Йохан Хагстрём из Швеции.

«Тур де Ски» завершится 5 января.