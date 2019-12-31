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Крамер о готовности Устюгова пропустить рождение ребёнка: для Сергея спорт на первом месте

Крамер о готовности Устюгова пропустить рождение ребёнка: для Сергея спорт на первом месте
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал намерение двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова завершить многодневку «Тур де Ски», несмотря на скорое появление на свет ребёнка. Ожидается, что ребёнок Сергея и Елены Соболевой родится около 10 января. «Тур де Ски» завершится 5-го, но российский лыжник выразил готовность пробежать всю программу, даже если роды начнутся на неделю раньше.

«Его жена будет всё делать сама? Она знает это и готова сделать всё сама. Для Сергея спорт на первом месте. Семья тоже, но сначала спорт — потом семья», — приводит слова Крамера NRK.

В общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов занимает пятое место. Его соотечественник Александр Большунов идёт вторым. Лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Устюгов готов пробежать весь «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка
Крамер: надеемся, ребёнок Устюгова не родится до окончания «Тур де Ски»
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