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Тренер сборной Норвегии о рождении ребёнка: есть вещи важнее, чем гонка на 15 км в Тоблахе

Тренер сборной Норвегии о рождении ребёнка: есть вещи важнее, чем гонка на 15 км в Тоблахе
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум и его жена Мелина Мейер ожидают появления на свет ребёнка не раньше мая 2020 года. Однако, отвечая на вопрос, оставил бы он команду на «Тур де Ски», чтобы быть с женой во время родов, тренер ответил утвердительно.

«Я могу подтвердить это на 100%. Это даже не обсуждается. Есть вещи важнее, чем гонка на 15 км в Тоблахе», — приводит слова Носсума NRK.

Ранее двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что готов пробежать всю программу «Тур де Ски», даже если его ребёнок родится до окончания многодневки. Супругой Сергея является российская лыжница Елена Соболева.

В общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов занимает пятое место.

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Источник: NRK

Автор: Антон Шебика

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