Крамник: надо уже перестать считать победы Карлсена
Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, ставший бронзовым призёром чемпионата мира по блицу в Москве, прокомментировал победу на турнире норвежца Магнуса Карлсена. Магнус также является действующим чемпионом мира в классических шахматах и в рапиде.
«Просто потрясающе видеть его голод до побед и мотивацию. Он уже выиграл всё, что можно, но вы видите, насколько он сконцентрирован и как много это значит. Это восхитительно. Он одновременно владеет тремя титулами чемпиона мира, как в 2014-м. Посмотрите, как он счастлив. Приятно это видеть.
Надо уже перестать считать его победы. Сейчас сюрприз получается, только если он не выигрывает турнир», — приводит слова Крамника NRK.
Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Москве, Крамник — бронзовый призёр
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