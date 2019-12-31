Колобков — о ситуации с Загитовой: спорт интересен, поэтому скандалы привлекают внимание

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал скандальную историю в фигурном катании. После того как российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, её тренер Этери Тутберидзе обменялась колкими комментариями с Татьяной Тарасовой и Евгением Плющенко.

«Многие из скандалов возникли на пустом месте, а некоторые были раздуты в том числе и благодаря журналистам. То, что сейчас происходит в фигурном катании, крайне неприятно. Это конфликт с участием великих тренеров. Зачем это всё?

С другой стороны, сам спорт интересен, потому и скандалы вокруг него привлекают внимание. Просто, к сожалению, многие у нас увлекаются тиражированием этих конфликтов. Огорчает, когда, например, уважаемая газета даёт на обложку скандалы, а в это время наши спортсмены завоёвывают медали», — цитирует Колобкова «RT на русском».