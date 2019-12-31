В России пройдёт финал нового сезона ЧМ по спуску на коньках Red Bull Ice Cross

В Австрии состоялся первый этап нового сезона чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross World Championship.
Календарь этого года будет самым сложным в истории: 12 гонок в 8 странах на 3 континентах (Азия, Америка, Европа). В календарь включены и этапы, которые пройдут в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
По итогам сезона будут определены обладатели титулов чемпиона мира в мужском, женском и юниорском зачётах.
Основными конкурентами действующего чемпиона мира в мужском зачёте Кэмерона Нааса (США) будут братья Кайл и Скотт Кроксаллы (Канада), Марко и Лука Даллаго (Австрия), чемпионы мира в юниорском зачёте Мирко Лахти (Финляндия) и Джоджо Веласкес (США) и канадец Дин Мориарти, возвращающийся в скоростной спуск на коньках после двухлетнего перерыва на выступление в Цирке дю Солей.
Особое внимание следует обратить на российских райдеров, закрепившихся в топ-30 и претендующих на подиумы на отдельных этапах – Дмитрия Мурлычкина, Дениса Новожилова и Германа Титова. В этом году перед ними стоит задача попасть в десятку общего зачёта Чемпионата мира.
В женском зачёте непобедимая в прошлом году чемпионка мира Аманда Трунзо (США) сразится с канадскими надеждами Жаклин Лежер и Мириам Трепанье, Анаис Моран из Швейцарии Тамарой Мойвиссен (США).
Стабильно должны проходить квалификацию и попадать в основную сетку соревнований россиянки Виктория Сенотрусова и Елена Иванова.
Финал сезона пройдёт 21 марта в России на первой в истории круглогодичной трассе для скоростного спуска на коньках, построенной в подмосковном парке «Патриот».
Календарь Чемпионата мира Red Bull Ice Cross
28 декабря. Юденбург (Австрия) – ATSX 500
11 января. Пра-Луп (Франция) – ATSX 500
18 января. Мон-дю-Лак (США) – ATSX 500
25 января. Игора (Санкт-Петербург, Россия) – ATSX 500
1 февраля. Персе (Канада) – ATSX 250
1 февраля. Саппоро (Япония) – ATSX 250
8 февраля. Рауталампи (Финляндия) – ATSX 500
15 февраял. Йокогама (Япония) – ATSX 1000
22 февраля. Алматы (Казахстан) – ATSX 250
29 февраля. Нур-Султан (Казахстан) – ATSX 1000
7 марта. Квебек (Канада) – ATSX 500
7 марта. Уктус (Екатеринбург, Россия) – ATSX 250
21 марта. «Патриот» (Москва, Россия) – ATSX 1000
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