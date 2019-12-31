Йохауг: я готова к поражению

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, выигравшая все дистанционные гонки, в которых принимала участие в этом сезоне, призналась, что не считает себя непобедимой. Сегодня, 31 декабря, в рамках «Тур де Ски» состоится гонка на 10 км с раздельным стартом.

«Говорят, что я непобедима, но это не так. Думаю, нас ждёт быстрая гонка. Разрывы будут небольшими. Ингвильд Флугстад Эстберг и Эбба Андерсон вернулись, и я не знаю, как они смогут выступить в своей первой гонке на 10 км в сезоне.

Перед гонкой преследования хотелось бы получить отрыв в 10-12 секунд. Я постараюсь выступить как можно лучше. Выложусь по полной, и тогда посмотрим результат. Я повторюсь, что готова к поражению. В плохие дни секунды бегут быстро», — цитирует Йохауг Dagbladet.



В общем зачёте «Тур де Ски» Йохауг занимает третье место. Лидирует россиянка Наталья Непряева.