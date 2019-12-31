Новый глава ВАДА: сделаю всё, чтобы искоренить мошенничество в спорте

Новый президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, рассказал о своих задачах. На этом посту он сменит Крэйга Риди, который руководил агентством с 2014 года.

«Спорт — это, вероятнее всего, последняя идея, которая может объединить людей, но только если он чистый. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы искоренить мошенничество в спорте и защитить чистых спортсменов. Сэр Крэйг Риди, спасибо за вашу миссию», — написал Банька в своём «твиттере».

Кандидатура Баньки на пост президента ВАДА была утверждена советом учредителей организации 7 ноября в Катовице. Ранее стало известно, что в связи с избранием на должность президента ВАДА Витольд должен покинуть пост министра спорта и туризма Польши.