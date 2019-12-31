Глава АМФР — о санкциях ВАДА: это будет дополнительной мотивацией для нашей сборной

Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился мнением об отстранении России от международных соревнований. Ранее Всемирное антидопинговое агентство приняло решение об отстранении из-за фальсификации базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«То, что мы не сможем пропагандировать свой флаг и гимн на одном локальном турнире, не стоит рассматривать как большую трагедию. Мы не нуждаемся в дополнительной пропаганде. Наоборот, в этой ситуации о нашей стране узнают ещё больше. На Россию, которая будет выступать под нейтральным флагом, обратят больше внимания, и все всё равно будут знать, какую страну представляют эти спортсмены. Я оптимист. Эта ситуация будет являться дополнительным мотивационным фактором для нашей сборной. Под нейтральным флагом наши будут ещё злее, и больше внимания будет приковано к нашей стране.

А что касается этого решения ВАДА, то от этого страдают наши спортсмены. И мы являемся заложниками ситуации, а в позиции АМФР мы будем отталкиваться от позиции РФС. Есть принцип бумеранга. Если делаешь плохо, то это так или иначе вернётся. Это касается ВАДА. Да, будет психологически тяжело это выдержать. Но мы уже разговаривали с тренером и некоторыми нашими футболистами. Если счёт будет в нашу пользу, то во всех буклетах и отчётах будет написано, что победила именно российская команда.

Нужно заниматься причинами, а не следствием. А нужно разобраться с проблемой, не применяя принципа коллективной ответственности. В российском мини-футболе никогда не было положительных допинг-тестов, и почему мы должны страдать из-за решения ВАДА?» — цитирует Алиева РИА «Новости».