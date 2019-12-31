Тутберидзе: не удалось тренировать свою дочь из-за эмоций, я ругала её больше, чем других

Известный тренер Этери Тутберидзе рассказала, что не может тренировать собственную дочь Диану из-за эмоций. В настоящее время 16-летняя Диана выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. По словам Тутберидзе, представить себя тренером собственной дочери она не может.

«Могу ли я представить, что тренирую свою дочь Диану? Нет, мне не удалось. Это эмоции. Мне кажется, я ругала её больше, чем других спортсменок, потому что начинала её воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается

Сильно ли переживаю за Диану? Ну, конечно, переживаю. Мы сейчас на расстоянии. Если после тренировки она не отвечает на телефон, на эсэмэску, я звоню тренеру, начинаю себя накручивать. Понимаю, что это спорт. Конечно, волнуюсь», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.