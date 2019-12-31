Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Он занял 17-е место, проиграв победителю — россиянину Сергею Устюгову — 1 минуту и 11 секунд.

«Борьба за победу на „Тур де Ски“ закончена. Больше мне сказать нечего. Это очень плохо. Теперь у меня нет шансов. Других слов у меня нет. Я просто расстроен. Завтра ещё одна гонка, а у нас не так много людей, которые могут сделать серьёзный вклад. Пожалуй, каждый будет бороться за себя. Наверное, это конец», — приводит слова Клебо NRK.

Второе и третье места в гонке на 15 км заняли также заняли россияне Иван Якимушкин и Александр Большунов соответственно. «Тур де Ски» завершится 5 января.