Легков: с эмоциями от олимпийского золота ничего не сравнится, даже если стал олигархом

Бывший российский лыжник, олимпийский чемпион 2014 года, победитель «Тур де Ски» Александр Легков признался, что его до сих пор тянет на трассу. Спортсмен завершил карьеру полтора года назад. Но, несмотря на мотивацию, Легков заявил, что не возобновит карьеру.

«На вещи нужно смотреть реально. Я понимаю, что вернуться нереально, чтобы это сделать, нужно стать каким-то спортивным монахом на год тренировок. Только в таком режиме, возможно, получится вернуться.

Чем дальше, тем больше времени проходит, я не думаю, что даже после такого сценария я смог бы показывать какие-то грандиозные результаты, потому что мне 36 лет, и то, что я в неплохой форме и иногда могу выступить с ребятами наравне, не означает, что я могу бежать весь сезон. Организм я свой знаю, а мысли до сих пор остаются, я хотел бы вернуться во всю эту историю, я ей жил 20 лет, и после завершения карьеры тяжело остановиться и не получать больше тех эмоций. С эмоциями от олимпийского золота ничего не сравнится, даже если ты стал отцом или сумасшедшим олигархом», — цитирует Легкова РИА «Новости».