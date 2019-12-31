Устюгов: рад, что выиграл, потому что приехала моя мама, хоть где-то порадовал!

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями от победы в гонке с раздельным стартом на 15 км в рамках «Тур де Ски».

«Я рад, что сегодня выиграл, потому что приехали моя мама, мой первый тренер. Они сейчас здесь — болели, переживали, не зря приехали, хоть где-то порадовал. Сегодня у нас тройной подиум для сборной России по лыжным гонкам — это очень круто. Ещё раз хочу поблагодарить болельщиков, их становится всё больше и больше на трассе, это не может не радовать. Лыжные гонки смотрят, переживают за нас, спасибо всем», —, сказал россиянин в эфире канала Eurosport.

Второе место в гонке занял Иван Якимушкин. Тройку лучших замкнул ещё один россиянин Александр Большунов.

Перед этой гонкой в общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов был лишь пятым.