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Вяльбе — о российском подиуме на «Тур де Ски»: ребята сегодня сделали большой подарок

Вяльбе — о российском подиуме на «Тур де Ски»: ребята сегодня сделали большой подарок
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями от успешного выступления россиян на очередном этапе «Тур де Ски». Российские спортсмены заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом на 15 км.

«Ребята сегодня сделали большой подарок для всех любителей лыжных гонок. Я рада сегодняшнему дню и горжусь, что ребята показывают своё мастерство, свою силу, свою мощь. Это приятно и гордо, тем более в преддверии праздников это вдвойне приятно», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Гонку выиграл Сергей Устюгов. Второе место занял Иван Якимушкин, а тройку лучших замкнул Александр Большунов.

Перед стартом гонки Устюгов занимал пятое место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», Якимушкин — 2-й, Большунов — 3-й
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