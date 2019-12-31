Нортуг отреагировал на слова Клебо об окончании борьбы за победу на «Тур де Ски»
Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который после неудачи в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачёте.
Клебо занял 17-е место, проиграв победителю гонки россиянину Сергею Устюгову 1 минуту и 11 секунд.
«Подобные реакции бывают после такого дня. Сложно расставаться с жёлтой майкой. Он теперь в 37 секундах позади Устюгова. Однако он может хорошо выступить в спринте, а у Устюгова может случиться плохой день, так что говорить, что всё закончилось, рано», — приводит слова Нортуга TV2.
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», Якимушкин — 2-й, Большунов — 3-й
Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»
- 31 декабря 2019
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