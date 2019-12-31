Большунов: лишние эмоции помешали показать результат на «Тур де Ски» в день рождения

Лыжник Александр Большунов отметил, что излишние эмоции в день рождения помешали ему в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски». Сегодня, 31 декабря, российскому спортсмену исполнилось 23 года.



«Непростой день для меня, день рождения, хотелось сегодня показать хороший результат. Со мной это сыграло злую шутку, потому что лишние эмоции ушли на это, последние круги для меня дались очень тяжело, последняя гонка в этом году стала очень тяжёлой. Всех с Новым годом, дальше будем показывать лучшие результаты», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».



Гонку с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе выиграл россиянин Сергей Устюгов. Его соотечественник Иван Якимушкин стал вторым. Призовую тройку замкнул Большунов.

Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», Якимушкин — 2-й, Большунов — 3-й