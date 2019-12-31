Тутберидзе: я не строгая, но могу наказать словом

Известный специалист Этери Тутберидзе, чьи фигуристки заняли весь пьедестал почёта на прошедшем в Красноярске чемпионате России, ответила на вопрос, считает ли она себя строгим тренером.



«Это миф, правда. Я не строгая, нет. Скажу честно, наверное, есть жёсткость в словах. Я могу словом наказать, это есть. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Алёна Косторная (259,83). Третье место заняла Александра Трусова (226,34). Все они входят в группу Тутберидзе.



29 декабря исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил список участниц, которые представят национальную команду на чемпионате Европы, в него вошли все три призёра соревнований в Красноярске.