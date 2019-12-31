Легков – о подиуме россиян: как было, так и остаётся — лыжные гонки рулят у нас в стране

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал выступления россиян в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе, где Сергей Устюгов одержал победу, Иван Якимушкин стал вторым, а Александр Большунов замкнул призовую тройку.



«Такое ощущение, что сегодня бегали только наши ребята, а остальные — нет. Победе Устюгова не удивлён, а Якимушкин — молодец. Большунов показал свой уровень, красавчик! Не будем забегать вперед, всё идёт так, как нужно, пусть и дальше так остаётся, будем переживать за них.

Видно было, что все европейцы выглядели тяжело на данный момент. Йоханнес Клебо в своём духе: заставил себя на финише потерпеть, пройти так, как будто он не устал. Не знаю, на что он рассчитывает, ведь проигрыш у него большой. Но гонок ещё много, спринты есть. Думаю, хороший задел для Сергея, пусть двигается так и дальше.

Ребята не в первый раз в последние годы хорошо выступают, попадая по три человека на пьедестал. Как было раньше, так и остаётся — лыжные гонки рулят у нас в стране, это очень круто. Есть кому оставить команду, без проблем оставить и спокойно болеть за них. Молодёжь у нас очень крутая, как и вся команда. Так и надо доказывать результатами, что бы ни говорили, что бы ни обсуждали — а результат на экране», — приводит слова Легкова «Р-Спорт».