Константинова: ЧР по фигурному катанию был очень непростым испытанием для всех

Фигуристка Станислава Константинова подвела итоги своего выступления на чемпионате России по фигурному катанию, который прошёл в Красноярске. Спортсменка заняла 13-е место.

«Чемпионат России—2020 был очень непростым испытанием для всех, в частности для меня. Одновременно с этим я получила море ярких впечатлений. Хочется сказать большое спасибо людям, которые переживали и болели за меня на этом старте.

Не лучший период для меня, но иногда, наверное, важно получить ситуации в жизни, пройдя которые, ты научишься очень многому. Было время, когда в меня верили очень многие, но сама я не верила, всегда знала где и почему недостаточно хороша, хотя по прошествии времени понимаешь, какие это были мелочи. Прошлые полгода я находилась в полном непонимании того, что со мной происходит, почему мне так плохо, что же с этим делать. Сейчас всё изменилось, и, как мне в какой-то момент показалось, верю в свои силы только я сама, и честно говоря, мне этого хватило, чтобы собрать свои силы в кулак и работать с возможностями, которые у меня есть, и с проблемами, которые очень трудно, но можно решить. Но вдруг я поняла, что не совсем права, и нашла поддержку у моей семьи, друзей и даже там, где никогда в жизни не думала найти. Поэтому спасибо, друзья и коллеги. Всех с наступающим», — написала Константинова в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Константиновой в «Инстаграме».