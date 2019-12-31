Путин: шахматистка Лагно показала чемпионский характер и волю

Президент России Владимир Путин поздравил Екатерину Лагно в завоеванием титула чемпионки мира по блицу. На соревнованиях в Москве спортсменка набрала по итогам 17 туров 13 очков.



«В условиях сильнейшей конкуренции вы вновь одержали яркую, уверенную и по-настоящему красивую победу, продемонстрировали спортивный, чемпионский характер, целеустремлённость и волю. Искренне желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю вас с Новым годом», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Серебряным призёром соревнований стала украинка Анна Музычук, уступившая Лагно пол-очка. По 12 очков набрали китаянка Тань Чжунъи и россиянка Валентина Гунина. По дополнительным показателям впереди китайская шахматистка.

Лагно — российская, ранее украинская шахматистка, гроссмейстер с 2007 года, двукратная чемпионка Европы по шахматам (2005, 2008), чемпионка мира по блицу (2010, 2018 и 2019) и чемпионка мира по быстрым шахматам (2014).