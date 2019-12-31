Путин: шахматистка Лагно показала чемпионский характер и волю

Президент России Владимир Путин поздравил Екатерину Лагно в завоеванием титула чемпионки мира по блицу. На соревнованиях в Москве спортсменка набрала по итогам 17 туров 13 очков.
«В условиях сильнейшей конкуренции вы вновь одержали яркую, уверенную и по-настоящему красивую победу, продемонстрировали спортивный, чемпионский характер, целеустремлённость и волю. Искренне желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю вас с Новым годом», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Серебряным призёром соревнований стала украинка Анна Музычук, уступившая Лагно пол-очка. По 12 очков набрали китаянка Тань Чжунъи и россиянка Валентина Гунина. По дополнительным показателям впереди китайская шахматистка.
Лагно — российская, ранее украинская шахматистка, гроссмейстер с 2007 года, двукратная чемпионка Европы по шахматам (2005, 2008), чемпионка мира по блицу (2010, 2018 и 2019) и чемпионка мира по быстрым шахматам (2014).
- 31 декабря 2019
-
18:10
-
18:06
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:29
-
17:24
-
17:12
-
17:01
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:15
-
15:39
-
15:12
-
14:52
-
14:11
-
13:50
-
13:25
-
12:50
-
12:47
-
12:17
-
12:02
-
11:54
-
11:48
-
11:23
-
10:54
-
10:29
-
10:12
-
09:45
-
09:36
-
00:42
-
00:37
-
00:29