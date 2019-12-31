Крянин — о российских лыжниках на «Тур де Ски»: лучшего подарка к НГ не придумаешь

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил высокие результаты российских лыжников в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на «Тур де Ски». Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Александр Большунов заняли весь подиум.

«Парни молодцы, доказали, что очень здорово могут бегать в „разделке“. Лучшего подарка к Новому году не придумаешь. Это феерично, весь подиум наш. Надеемся, что дальше будет только лучше.

Второе место Якимушкина — это здорово, очень хорошо отработал навал на финиш. Сергей Устюгов на финише отработал на все сто, такое преимущество — это вообще здорово. Гонка тактически была правильной, для дальнейших результатов это здорово", — цитирует Крянина РИА «Новости».

Напомним, Устюгов захватил лидерство в общем зачёте многодневки. Второе место занимает Большунов. «Тур де Ски» завершится 5 января.