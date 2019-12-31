Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Она пробежала дистанцию за 23 минуты 51,9 секунды.

Второе место заняла её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+0,7). На третью ступень пьедестала поднялась шведка Эбба Андерсон (+10,2).



Россиянка Наталья Непряева, лидировавшая перед этой гонкой в общем зачёте, стала шестой. Она уступила Йохауг 26 секунд.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах

Женщины. 10 км. Раздельный старт. Свободный стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.51,9

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0,7

3. Эбба Андерсон (Швеция) — +10,2

4. Хейди Венг (Норвегия) — +10,5

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +20,8

6. Наталья Непряева (Россия) — +26,0...

18. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.08,3...

24. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.23,3...

27. Анна Нечаевская (Россия) — +1.29,5...

35. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.42,5...

41. Диана Головань (Россия) — +1.54,6...

47. Лидия Дуркина (Россия) — +2.19,9.

