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Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая

Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Она пробежала дистанцию за 23 минуты 51,9 секунды.

Второе место заняла её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+0,7). На третью ступень пьедестала поднялась шведка Эбба Андерсон (+10,2).

Россиянка Наталья Непряева, лидировавшая перед этой гонкой в общем зачёте, стала шестой. Она уступила Йохауг 26 секунд.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Женщины. 10 км. Раздельный старт. Свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.51,9
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0,7
3. Эбба Андерсон (Швеция) — +10,2
4. Хейди Венг (Норвегия) — +10,5
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +20,8
6. Наталья Непряева (Россия) — +26,0...
18. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.08,3...
24. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.23,3...
27. Анна Нечаевская (Россия) — +1.29,5...
35. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.42,5...
41. Диана Головань (Россия) — +1.54,6...
47. Лидия Дуркина (Россия) — +2.19,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
23:51.9
2
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+0.7
3
Эбба Андерсон
Швеция
+10.2
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