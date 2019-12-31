Российский шахматист Грищук поднялся на четвёртую строчку в рейтинге ФИДЕ

В обновлённой версии рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянин Александр Грищук поднялся с пятой на четвёртую строчку. В его активе 2777 очков.

Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятого на пятое место (2774), Владимир Крамник — с 18-го на 17-е место (2753), Сергей Карякин опустился с 17-й на 18-ю строчку (2752), Никита Витюгов сохранил 19-е место (2747).

Лидером рейтинга является чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2872). Вторым идёт американец Фабиано Каруана (2822), тройку лучших замыкает представитель Китая Дин Лижэнь (2805).

Россиянин Владислав Артемьев занимает 23-е место (2731), Дмитрий Андрейкин — 24-е (2726), Пётр Свидлер — 28-е (2723), Евгений Томашевский — 35-е (2705), Кирилл Алексеенко — 36-е (2704), Максим Матлаков — 39-е (2698).