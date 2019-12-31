Непряева опустилась на второе место в общем зачёте «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, ставшая победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), захватила лидерство в общем зачёте многодневки. На второе место опустилась россиянка Наталья Непряева. Третью позицию занимает ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. Общий зачёт. Топ-10
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 0:55.14.
2. Наталья Непряева (Россия) — +0.21
3. Хейди Венг (Норвегия) — +0.22
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +0.23
5. Эбба Андерсон (Швеция) — +0.34
6. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0.43
7. Анамария Лампич (Словения) — +0.57
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +1.04
9. Джессика Диггинс (США) — +1.10
10. Сэйди Бьорнсен (США) — +1.19.
«Тур де Ски» завершится 5 января.
- 31 декабря 2019
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