Устюгов: Клебо не сдастся на «Тур де Ски», это всё разговоры

Российский лыжник Сергей Устюгов, ставший победителем гонки на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), отреагировал на слова Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Ранее норвежец заявил, что у него нет шансов выиграть «Тур де Ски».

В общем зачёте многодневки Клебо опустился на третью позицию. Первое место занимает Устюгов.

«Это всё разговоры, он не едет домой. Конечно, Клебо не сдастся, впереди ещё четыре этапа. Он просто пытается оказать давление на других. Йоханнес — очень сильный лыжник, который выиграл „Тур де Ски“ в прошлом году. В этом сезоне формат немного изменён. Сложно сказать, как пройдёт финальная гонка в гору. Мы ещё не преодолели даже половину многодневки», — цитирует Устюгова TV2.

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов