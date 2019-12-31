Большунов пригласил Клебо на домашнюю водку и праздничный торт

Лыжник Александр Большунов прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который после неудачи в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачёте. Россиянин готов пригласить соперника в отель, где ему предложат праздничный торт и домашнюю водку. 31 декабря Большунову исполнилось 23 года.



«Он может приехать в наш отель к 19:00 по местному времени и попробовать торт ко дню рождения и домашнюю водку моего отца. Я бы на его месте не сдался. Такого не бывает. Осталось ведь четыре этапа», — приводит слова Большунова TV2.



Гонку с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе выиграл россиянин Сергей Устюгов. Его соотечественник Иван Якимушкин стал вторым. Призовую тройку замкнул Большунов.

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