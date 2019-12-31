Йохауг поблагодарила партнёршу за помощь в борьбе с другой норвежкой

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, ставшая победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» (раздельный старт), после финиша поблагодарила за помощь соотечественницу Тириль Уднес Венг.
Йохауг шла вровень с другой норвежкой Ингвильд Флугстад Эстберг и, возможно, уступила бы ей, если бы не Венг, которая не только вела за собой звёздную спортсменку, но и специально уступила ей внутренний радиус в концовке гонки.
«Мне помогла Тириль, и я очень довольна итогами гонки. Хорошо, что она вела меня в концовке. Было приятно получить такую помощь. Я знала, что плотность очень высока, и от меня требовалось выложиться без остатка», — приводит слова Йохауг SVT.
«Заметила, что у Терезе ещё есть силы и что у неё хорошо катят лыжи. У меня была возможность ей помочь, и я ушла в сторону, чтобы ей не мешать», — отметила Венг.
Судьбу гонки решили 0,7 секунды.
- 31 декабря 2019
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