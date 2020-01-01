Загитова: 2019 год был ярким, запомню его на всю свою жизнь

Российская фигуристка Алина Загитова в своём «инстаграме» опубликовала пост, в котором подвела итоги 2019 года, а также поздравила своих подписчиков с новым 2020 годом.
«2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018-й.
Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на чемпионате мира в Японии. Наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем.
В конце года я хочу сказать спасибо в первую очередь именно вам — только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4-й золотой титул в фигурном катании.
А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня.
И традиционно поздравляю всех и каждого с наступающим новым 2020 годом и хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперёд к своим мечтам. С новым 2020 годом!» — написала Загитова.
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