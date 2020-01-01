Загитова с сестрой исполнила зажигательный танец под «Макарену». Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова вместе с младшей сестрой Сабиной исполнила зажигательный танец под известную песню «Макарена».

Видео с танцем в одной из социальных сетей опубликовала Сабина Загитова. Позже этот ролик распространили фанаты Алины.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Teamzagitova.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.