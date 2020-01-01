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Эстберг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски». Непряева — 4-я

Эстберг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски». Непряева — 4-я
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски». Она пробежала дистанцию за 26 минут 51,5 секунды.

Второе место заняла её соотечественница Терезе Йохауг (+0,4). Третьей к финишу пришла ещё одна норвежка Хейди Венг (+27,2).

Россиянка Наталья Непряева стала четвёртой. Она уступила Эстберг 27,3 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Женщины. 10 км. Гонка преследования. Классический стиль

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 26.51,5
2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +0,4
3. Хейди Венг (Норвегия) — +27,2
4. Наталья Непряева (Россия) — +27,3
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +27,7

16 Яна Кирпиченко (Россия) — +1.54,4

22. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.58,5

33. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.24,6
34. Лидия Дуркина (Россия) — +3.25,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Женщины. Гонка преследования 10 км. Классический стиль
01 января 2020, среда. 13:40 МСК
Окончено
1
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
26:51.5
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.4
3
Хейди Венг
Норвегия
+27.2
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