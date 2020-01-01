Эстберг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски». Непряева — 4-я

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски». Она пробежала дистанцию за 26 минут 51,5 секунды.



Второе место заняла её соотечественница Терезе Йохауг (+0,4). Третьей к финишу пришла ещё одна норвежка Хейди Венг (+27,2).



Россиянка Наталья Непряева стала четвёртой. Она уступила Эстберг 27,3 секунды.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах

Женщины. 10 км. Гонка преследования. Классический стиль



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 26.51,5

2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +0,4

3. Хейди Венг (Норвегия) — +27,2

4. Наталья Непряева (Россия) — +27,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +27,7

…

16 Яна Кирпиченко (Россия) — +1.54,4

…

22. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.58,5

…

33. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.24,6

34. Лидия Дуркина (Россия) — +3.25,6.