Эстберг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски». Непряева — 4-я

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски». Она пробежала дистанцию за 26 минут 51,5 секунды.
Второе место заняла её соотечественница Терезе Йохауг (+0,4). Третьей к финишу пришла ещё одна норвежка Хейди Венг (+27,2).
Россиянка Наталья Непряева стала четвёртой. Она уступила Эстберг 27,3 секунды.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Женщины. 10 км. Гонка преследования. Классический стиль
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 26.51,5
2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +0,4
3. Хейди Венг (Норвегия) — +27,2
4. Наталья Непряева (Россия) — +27,3
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — +27,7
…
16 Яна Кирпиченко (Россия) — +1.54,4
…
22. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.58,5
…
33. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.24,6
34. Лидия Дуркина (Россия) — +3.25,6.
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