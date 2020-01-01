Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева занимает 3-е место

На многодневке «Тур де Ски» состоялся четвёртый этап. Гонку на 10 км классическим стилем выиграла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Она улучшила свои позиции в общем зачёте «Тур де Ски». Норвежка занимает второе место, отставая на 22 секунды от соотечественницы Терезы Йохауг. Сама Йохауг в этой гонке была второй, уступив лишь 0,4 секунды Эстеберг.
Третье место в общем зачёте занимает россиянка Наталья Непряева. В гонке на 10 км она была четвёртой.
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Женщины, общий зачёт после 4-го этапа
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:22.05,0
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 22,0
3. Наталья Непряева (Россия) – 22,0
4. Хейди Венг (Норвегия) – 38,0
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 50,0…
22. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.59,0…
26. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.31,0…
34. Анна Нечаевская (Россия) – 6.08,0…
36. Лидия Дуркина (Россия) – 6.16,0
37. Анна Жеребятьева (Россия) – 6.19,0…
46. Диана Головань (Россия) – 7.57,0.
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