Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Клебо — 3-й

На лыжной многодневке «Тур де Ски» завершился четвёртый этап среди мужчин. Победителем гонки преследования стал россиянин Александр Большунов, опередивший соотечественника Сергея Устюгова. Именно они лидируют в общем зачёте.

На первом месте после четырёх этапов располагается Большунов. Устюгов, находящийся на втором месте, отстаёт от соотечественника на 16 секунд. На третьем месте располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Ещё один норвежец Сьюр Рёте расположился на шестой строчке. В первой десятке находится ещё один россиянин, Артём Мальцев занимает 8-ю строчку.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Мужчины. Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) — 1:44.55

2. Сергей Устюгов (Россия) — + 0,16

3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — + 0,26…

6. Сьюр Рёте (Норвегия) — + 1,22...

8. Артём Мальцев (Россия) — +1,19…

16. Андрей Мельниченко (Россия) — + 2,07

17. Иван Якимушкин (Россия) — + 2,25…

19. Андрей Ларьков (Россия) — + 2,59

20. Денис Спицов (Россия) — + 3,05.