Клебо: понимаю, что в общем зачёте «Тур де Ски» уже ничего не сделать

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал результат очередного этапа «Тур де Ски». В гонке преследования он занял 10-е место. Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, вторым стал ещё один россиянин Сергей Устюгов. От Большунова Клебо теперь отстаёт на 26 секунд. Отставание норвежца от Устюгова составляет 10 секунд.

«Нечего особо и говорить о сегодняшней гонке. Я провёл два очень неудачных дня.

В общем зачёте всё складывается крайне неудачно. Я понимаю, что уже ничего не смогу сделать. Да, можно отыграть несколько секунд у Устюгова, но затем я проигрываю в два раза больше Большунову.

Теперь мне нужно будет провести две отличные гонки, чтобы попасть на подиум. Два дня были ужасные», — цитирует Клебо NRK.