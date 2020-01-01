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Клебо: понимаю, что в общем зачёте «Тур де Ски» уже ничего не сделать

Клебо: понимаю, что в общем зачёте «Тур де Ски» уже ничего не сделать
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал результат очередного этапа «Тур де Ски». В гонке преследования он занял 10-е место. Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, вторым стал ещё один россиянин Сергей Устюгов. От Большунова Клебо теперь отстаёт на 26 секунд. Отставание норвежца от Устюгова составляет 10 секунд.

«Нечего особо и говорить о сегодняшней гонке. Я провёл два очень неудачных дня.

В общем зачёте всё складывается крайне неудачно. Я понимаю, что уже ничего не смогу сделать. Да, можно отыграть несколько секунд у Устюгова, но затем я проигрываю в два раза больше Большунову.

Теперь мне нужно будет провести две отличные гонки, чтобы попасть на подиум. Два дня были ужасные», — цитирует Клебо NRK.

Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Клебо — 3-й
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