Большунов: я удивлён, что Хальфварссон не стал помогать

Российский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в гонке преследования в рамках этапа «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), выразил недовольство тактикой шведа Калле Хальфварссон в ходе прошедших соревнований. Россиянин хотел, чтобы Калле хоть раз вышел вперёд на дистанции, но тот отказывался. В итоге трёхкратный призёр чемпионатов мира финишировал пятым.
«Я удивлён, что Калле не стал помогать. Я сказал ему об этом несколько раз, но он отказался», — приводит слова Большунова Expressen.
Второе место в гонке преследования занял россиянин Сергей Устюгов, третьим стал представитель Финляндии Ийво Нисканен. Большунов возглавил общий зачёт многодневки, вторым идёт Устюгов, третьим — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
«Тур де Ски» завершится 5 января.
- 2 января 2020
-
09:59
-
09:46
-
09:32
-
09:15
-
08:30
- 1 января 2020
-
17:56
-
17:19
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:17
-
09:13
-
05:03
- 31 декабря 2019
-
22:14
-
20:05
-
19:12
-
19:10
-
18:44
-
18:34
-
18:10
-
18:06
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:29
-
17:24
-
17:12
-
17:01
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:15
-
15:39
-
15:12