Большунов: я удивлён, что Хальфварссон не стал помогать

Российский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в гонке преследования в рамках этапа «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), выразил недовольство тактикой шведа Калле Хальфварссон в ходе прошедших соревнований. Россиянин хотел, чтобы Калле хоть раз вышел вперёд на дистанции, но тот отказывался. В итоге трёхкратный призёр чемпионатов мира финишировал пятым.

«Я удивлён, что Калле не стал помогать. Я сказал ему об этом несколько раз, но он отказался», — приводит слова Большунова Expressen.

Второе место в гонке преследования занял россиянин Сергей Устюгов, третьим стал представитель Финляндии Ийво Нисканен. Большунов возглавил общий зачёт многодневки, вторым идёт Устюгов, третьим — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

«Тур де Ски» завершится 5 января.