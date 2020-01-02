Хальфварссон: Большунов сказал что-то по-русски и был недоволен

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон ответил на критику со стороны россиянина Александра Большунова. После победы в гонке преследования на «Тур де Ски» Большунов упрекнул шведа в отсутствии помощи на дистанции.

«Он хотел, чтобы я вышел вперёд и тянул его перед тем, как мы догнали Устюгова. Он сказал что-то по-русски. Казалось, что он недоволен. Но затем, наверное, он понял, что сил у меня было не так много. Не знаю, как я должен был вести их за собой, ведь они гораздо сильнее.

Мне будет крайне тяжело возглавить общий зачёт. Я буду рад, если останусь в топ-10. Пожалуй, это первый «Тур», на котором я не слежу за своим положением в зачёте. Я ещё ни разу не посмотрел, на какой позиции нахожусь", — цитирует Хальфварссона Expressen.

Большунов является лидером общего зачёта, Хальфварссон идёт 10-м.