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Участник ОИ Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу перед финишем. Фото

Участник ОИ Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу перед финишем. Фото
Другие / Лёгкая атлетика 0

Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бегун Джейкоб Киплимо из Уганды обидно проиграл забег, став праздновать победу перед финишем, сообщает USA Today. За несколько метров до финишной черты забега Сан-Сильвестр в Сан-Паулу он сбавил скорость и вскинул вверх руки. Этим воспользовался его соперник — кениец Кибивотт Кэнди. Он опередил Киплимо на несколько сантиметров.

Фото доступно в «твиттере» laSexta.

Кэнди установил рекорд этих соревнований, пробежав 15 км за 42 минуты и 59 секунд.

Киплимо являлся пейсмейкером олимпийского чемпиона кенийца Элиуда Кипчоге, который в Вене первым в истории преодолел марафон менее чем за два часа. Джейкоб — серебряный призёр чемпионата мира по бегу по пересечённой местности, двукратный призёр юниорского чемпионата мира.

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