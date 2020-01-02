«Я был поражён». Устюгов оценил выступление Хальфварссона в гонке преследования

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал выступление шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Калле вместе с россиянином Александром Большуновым смог отыграть отставание от лидировавшего Устюгова, но в итоге швед финишировал лишь пятым. Большунов одержал победу, Устюгов стал вторым. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Ийво Нисканен.

«Когда Калле был позади Александра, казалось, что он хочет отдыхать. А затем он стал отставать всё больше и больше. Я был поражён, если честно. Поначалу он выглядел так мощно», — приводит слова Устюгова Expressen.

Большунов является лидером общего зачёта, Устюгов занимает второе место, Хальфварссон — 10-е.

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