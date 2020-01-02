Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Хальфварссон: я далёк от формы Большунова и Устюгова

Хальфварссон: я далёк от формы Большунова и Устюгова
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал о противостоянии с россиянами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в гонке преследования на «Тур де Ски».

«Начало сложилось слишком хорошо для меня — я смог ехать на одном уровне с Большуновым и Устюговым. Они в такой форме… Я от неё далёк. Когда стало понятно, что преследователи близко, я отпустил Большунова и Устюгова. Я практически остановился, но всё же сумел навязать борьбу на последнем круге и в итоге занял неплохое место», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Большунов одержал победу в гонке преследования, Устюгов стал вторым, финн Ийво Нисканен — третьим. Хальварссон финишировал пятым. В общем зачёте также лидирует Александр, Калле — 10-й.

Большунов: я удивлён, что Хальфварссон не стал помогать
Хальфварссон: Большунов сказал что-то по-русски и был недоволен
«Я был поражён». Устюгов оценил выступление Хальфварссона в гонке преследования
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020