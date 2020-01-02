Хальфварссон: я далёк от формы Большунова и Устюгова
Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал о противостоянии с россиянами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в гонке преследования на «Тур де Ски».
«Начало сложилось слишком хорошо для меня — я смог ехать на одном уровне с Большуновым и Устюговым. Они в такой форме… Я от неё далёк. Когда стало понятно, что преследователи близко, я отпустил Большунова и Устюгова. Я практически остановился, но всё же сумел навязать борьбу на последнем круге и в итоге занял неплохое место», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
Большунов одержал победу в гонке преследования, Устюгов стал вторым, финн Ийво Нисканен — третьим. Хальварссон финишировал пятым. В общем зачёте также лидирует Александр, Калле — 10-й.
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