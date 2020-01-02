Бах: МОК против растущей политизации спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в новогоднем обращении выступил против политизации спорта.

«Мы сможем достичь цели объединения мира только, если Олимпийские игры будут стоять выше всех политических разногласий. Мы сможем добиться глобальной солидарности и настоящего международного единства, если МОК и Олимпийские игры будут политически нейтральными.



Олимпийские игры — это глобальная платформа для спортсменов и их выступлений. Они не могут не должны быть платформой для продвижения политических или других противоречивых целей. Мы твёрдо выступаем против растущей политизации спорта, потому что это единственный путь для объединения мира в мирных соревнованиях. История показывает, что политизация спорта не даёт результата и только усиливает имеющиеся разногласия", — цитирует Баха официальный сайт МОК.



Бах возглавляет МОК с сентября 2013 года.