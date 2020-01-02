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Крамер оценил слова Клебо об окончании борьбы за победу на «Тур де Ски»

Крамер оценил слова Клебо об окончании борьбы за п
Крамер оценил слова Клебо об окончании борьбы за победу на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который после неудачи в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачёте. После гонки преследования действующий победитель «Тур де Ски» сказал, что в общем зачёте «уже ничего не сможет сделать».

«Клебо проигрывает лишь 26 секунд. Мы знаем, что он очень сильный спринтер, а в этой дисциплине даются 60 бонусных секунд. Так что для него всё возможно. Думаю, всё будет очень интересно до последнего подъёма. Но для нас хорошо, что наши лыжники занимают первое и второе места. Важно, чтобы кто-то из них победил», — приводит слова Крамера NRK.

В общем зачёте лидирует россиянин Александр Большунов. На втором месте — его соотечественник Сергей Устюгов. Клебо — третий.

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