Тренер сборной Норвегии: Клебо рано списывать себя со счетов

Арильд Монсен, тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам, прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который после неудачи в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачёте. После гонки преследования Клебо вновь признал, что ничего не может сделать в борьбе за итоговую победу.
«Думаю, ему рано списывать себя со счетов. Но, может, он так готовится к тому, что будет дальше. Клебо, возможно, понимает, что на последнем подъёме он будет не самым сильным. Но ему не стоит сдаваться. Многое может случиться. Я не считаю его ситуацию такой уж плохой.
Может, Клебо такими словами хочет забыть о прошедшем дне и готовится к следующему. Ему тяжело. Он великолепен в спринте, но пока не стал королём дистанционных гонок. Может, это случится в другой раз", — цитирует Монсена NRK.
В общем зачёте лидирует россиянин Александр Большунов, Клебо — третий.
- 2 января 2020
-
11:48
-
11:28
-
10:42
-
09:59
-
09:46
-
09:32
-
09:15
-
08:30
- 1 января 2020
-
17:56
-
17:19
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:17
-
09:13
-
05:03
- 31 декабря 2019
-
22:14
-
20:05
-
19:12
-
19:10
-
18:44
-
18:34
-
18:10
-
18:06
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:29
-
17:24
-
17:12
-
17:01
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:44