Тренер сборной Норвегии: Клебо рано списывать себя со счетов

Арильд Монсен, тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам, прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который после неудачи в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачёте. После гонки преследования Клебо вновь признал, что ничего не может сделать в борьбе за итоговую победу.

«Думаю, ему рано списывать себя со счетов. Но, может, он так готовится к тому, что будет дальше. Клебо, возможно, понимает, что на последнем подъёме он будет не самым сильным. Но ему не стоит сдаваться. Многое может случиться. Я не считаю его ситуацию такой уж плохой.

Может, Клебо такими словами хочет забыть о прошедшем дне и готовится к следующему. Ему тяжело. Он великолепен в спринте, но пока не стал королём дистанционных гонок. Может, это случится в другой раз", — цитирует Монсена NRK.

В общем зачёте лидирует россиянин Александр Большунов, Клебо — третий.