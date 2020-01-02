Клебо: в лучшем случае я смогу отыграть 30 секунд в спринте

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил шансы в борьбе за победу в общем зачёте «Тур де Ски».
Лидерство в общем зачёте захватил россиянин Александр Большунов. Второе место занимает его соотечественник Сергей Устюгов. Клебо идёт третьим с отставанием в 26 секунд от лидера. Ранее после неудачного выступления в гонке на 15 км свободным стилем норвежец сказал, что «борьба за победу на «Тур де Ски» закончена».
«Конечно, в спринте можно заработать бонусную минуту, но они тоже так просто не сдадутся. Думаю, в лучшем случае я смогу отыграть 30 секунд», — приводит слова Клебо NRK.
Завтра, 3 января, на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме состоятся масс-старты. Спринт запланирован на 4 января.
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