Большунов: я разочаровался в Клебо, плакал три часа
Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо не принял его приглашения. Россиянин после гонки на 15 км в рамках «Тур де Ски» пригласил соперника в отель на праздничный торт и домашнюю водку.
«Пришёл ли он? Нет. Я очень разочаровался в нём. Я три часа плакал, старался затянуть его в наш отель», — приводит слова Большунова Expressen.
После неудачной гонки в Тоблахе Клебо сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачёте. Большунов занимает первое место, его соотечественник Сергей Устюгов идёт вторым. Клебо — третий с отставанием в 26 секунд от лидера.
Завтра, 3 января, на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме состоятся масс-старты. Многодневка завершится 5 января.
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