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Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку

Клебо отреагировал на приглашение Большунова на во
Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, пригласившего его в отель российской команды на праздничный торт и домашнюю водку. 31 декабря Большунову исполнилось 23 года.

«Когда у Большунова всё хорошо, он очень счастлив и разбрасывается приглашениями направо и налево...» — приводит слова Клебо Expressen.

Александр позднее сообщил, что Клебо в отеле российской сборной не появился. Большунов занимает первое место в общем зачёте «Тур де Ски», его соотечественник Сергей Устюгов идёт вторым. Клебо — третий с отставанием в 26 секунд от лидера.

Завтра, 3 января, на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме состоятся масс-старты.

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