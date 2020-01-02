Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, пригласившего его в отель российской команды на праздничный торт и домашнюю водку. 31 декабря Большунову исполнилось 23 года.
«Когда у Большунова всё хорошо, он очень счастлив и разбрасывается приглашениями направо и налево...» — приводит слова Клебо Expressen.
Александр позднее сообщил, что Клебо в отеле российской сборной не появился. Большунов занимает первое место в общем зачёте «Тур де Ски», его соотечественник Сергей Устюгов идёт вторым. Клебо — третий с отставанием в 26 секунд от лидера.
Завтра, 3 января, на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме состоятся масс-старты.
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